Polizei Köln

POL-K: 240218-1-K Festnahme nach Angriff auf 23-Jährige in Köln-Ehrenfeld

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 17. Februar Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5716249

Die Polizei Köln hat den 29 Jahre alten Tatverdächtigen am Samstagabend (17. Februar) gegen 18 Uhr in Mülheim an der Ruhr festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Ermittlungen der Kriminalfahnder einer Mordkommission führten zum Aufenthaltsort des ehemaligen Lebensgefährten. Die 23-jährige Kölnerin befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung.

Die Polizei Köln bittet weiterhin um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/kk)

