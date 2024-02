Polizei Köln

POL-K: 240216-4-K Fahrradfahrer (73) stürzt nach Ausweichmanöver - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer (73) an der Kreuzung Aachener Straße /Maarweg in Braunsfeld am Karnevalssonntag (11. Februar) sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen Reisebusses.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Reisebus gegen 21 Uhr von der Aachener Straße nach rechts in den Maarweg abgebogen. Dabei soll der parallel fahrende Senior (73) dem Bus auf der Kreuzung ausgewichen und ins Strauchen geraten sein. Anschließend prallte der Mann gegen ein Verkehrszeichen, stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu. Der Reisebus mit dem auffälligen, dunklen Schriftzug " JACOBS" soll seine Fahrt jedoch auf dem Maarweg in Fahrtrichtung Ehrenfeld fortgesetzt haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/kk)

