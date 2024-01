POL-RE: Dorsten: Frau auf Parkplatz überfallen

Recklinghausen (ots) - Einen weißen Audi A4 Avant beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher an der Johannastraße. Es entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Audi stand zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand. Der Zeitraum erstreckt sich von Samstag - 16 Uhr, bis Montag - 15:30 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag einen geparkten grauen Mazda 3 am ...

mehr