POL-K: 240216-3-K Zeugensuche nach Raub auf Supermarkt in Köln-Deutz - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots) - Nach einem Goldkettenraub haben Streifenbeamte am späten Donnerstagabend (15. Februar) in Köln-Sülz einen Verdächtigen (30) vorläufig festgenommen und in einer Wohnung nahe dem Tatort weiteres mutmaßliches Diebesgut gefunden. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen gegen 21.10 Uhr einer 74 Jahre alten Passantin auf der Sülzburgstraße Goldketten vom Hals gerissen zu haben. Die 74-Jährige erlitt bei dem ...

