Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unliebsamer Pensionsgast

Erfurt (ots)

Mit einem unliebsamen Gast bekam es ein Pensionsbesitzer in Erfurt zu tun. Der unbekannte Mann hatte sich am Wochenende in der Unterkunft in er Brühlervorstadt eingemietet. Während seines Aufenthalts verwüstete er allerdings das Zimmer. Zudem verschmutzte er eine Couch und einen Teppich erheblich. Für den Vermieter war dies aber nicht das Ende der Fahnenstange. Er musste gestern außerdem feststellen, dass der Gast aus seinem Arbeitszimmer ein Portemonnaie mit 1.000 Euro Bargeld gestohlen hatte. Während der Anzeigenaufnahme stieß die Polizei in dem betroffenen Zimmer zu allem Überfluss noch auf eine kleine Menge Drogen, die der Besucher hinterlassen hatte. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Gast dauern an. (JN)

