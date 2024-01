Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Wohnmobil

Erfurt (ots)

In der Nordhäuser Straße in Erfurt wurde in der Nacht auf Mittwoch in ein Wohnmobil eingebrochen. Die unbekannte Person schnappte sich einen Stein und schmiss eine Seitenscheibe ein und gelangt so in den Innenraum des Gefährts. Dort suchte er nach Diebesgut. Schließlich fand er eine Flasche Parfum im Wert von 10 Euro. Mit seiner wohlriechenden Beute machte er sich aus dem Staub. Der entstandene Schaden am Fahrzeug ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (SE)

