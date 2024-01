LPI-EF: E-Bikes im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Erfurt (ots) - Dichter Rauch hing Mittwochabend in einem Treppenhaus eines Wohnblocks in der Prager Straße in Erfurt. Im Kelleraufgang hatte ein Unbekannter Sperrmüll in Brand gesteckt bevor er flüchtete. Die aussortierten Möbelstücke wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Zudem breitete sich die Hitze und der Rauch im Treppenhaus aus und hinterließen ihre Spuren an Wänden, Kabeln und Lichtschaltern. ...

