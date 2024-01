Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte stahlen am frühen Dienstagmorgen einen Zigarettenautomaten in Buttstädt. Dieser hatte zuvor an einer Hauswand in der Niederwendenstraße gehangen. Ermittlungen ergaben, dass zwei unbekannte Männer ihre Beute mit einem Pickup abtransportiert haben sollen. Der Zigarettenautomat hat einen Wert von mehr als 5.000 Euro. Zur Tatzeit befanden sich in diesem Tabakwaren und Geld im Wert von mehr als 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

