LPI-EF: 35-Jähriger geschlagen

Erfurt (ots) - In der vergangenen Nacht gab es in Erfurt gleich eine Blutentnahme im Doppelpack. Ein Pärchen war mit seinen E-Scootern gegen 02:00 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße unterwegs gewesen, als sie in eine Verkehrskontrolle der Polizei gerieten. Sowohl bei der 25-jährigen Frau, als auch bei dem 28-jährigen Mann zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Amphetamine und Methamphetamine an. Neben einer Blutentnahme wartete auf das Duo eine Anzeige. Zudem ...

mehr