Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hecke angezündet

Erfurt (ots)

Mehrere Personen wurden am Dienstagabend Zeugen, wie zwei junge Männer eine Hecke in der Kranichfelder Straße in Brand setzen. Als die Passanten die Täter ansprachen, ergriffen sie die Flucht. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es einem Zeugen die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Umgehende Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den Tätern verliefen ohne Erfolg. Durch Zeugenbefragungen gibt es Hinweise zu den Tätern. Die Ermittlungen der Polizei wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung dauern an. (JN)

