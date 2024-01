Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb greift Polizisten an

Erfurt (ots)

Ein Dieb attackierte gestern Mittag in Erfurt gleich mehrfach Polizisten. Der 33-Jährige war in der Innenstadt von Ladendetektiven in einem Drogeriemarkt beim Stehlen von Lebensmitteln erwischt worden. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten den Mann vor dem Markt fest. Eine Polizeistreife, welche sich gerade vor Ort befand, kam den Männern zu Hilfe. Der Ladendieb leistete bei seiner Fesselung Widerstand und bespuckte einen Beamten. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine Klinik eingewiesen. Dort verhielt sich der Mann weiter aggressiv. Als ihm die Handschellen abgenommen wurden, versuchte er einen Polizisten zu schlagen. Der 33-Jährige hat sich nun wegen Ladendiebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs und versuchter Körperverletzung zu verantworten. (JN)

