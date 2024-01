Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Sömmerda (ots)

Am 12.01.2024 kam es in Sömmerda in der Albert-Schweitzer-Straße zu einer Unfallflucht. Eine 25-Jährige hatte zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr ihr Auto vor dem Haus abgestellt, als ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Außenspiegel des grauen Peugeot 308 fuhr und diesen beschädigte. Ein noch unbekannter Zeuge beobachtete schließlich, wie der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Zettel am Fahrzeug. Die Polizei sucht insbesondere den unbekannten Zeugen sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0010581 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell