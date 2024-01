Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger täuschen Senior

Erfurt (ots)

Ein Senior aus Erfurt wurde am Montag Opfer von Betrügern. Der 73-Jährige surfte mit seinem Computer im Internet, als plötzlich der Bildschirm schwarz wurde. Schließlich erschien eine Telefonnummer auf dem PC, die der Senior zum Entsperren anrief. Eine unbekannte Person berichtete am Telefon, dass es auf dem Konto des Mannes dubiose Bewegungen gegeben haben sollte. Um das Geld wieder zurückzuholen, sollte der Senior in seiner Banking App eine Freigabe erteilen. Der 73-Jährige kam der Aufforderung nach. Ohne es zu wissen, gelangten die unbekannten Täter so an knapp 500 Euro. Die Polizei warnt davor, am Telefon sensible Daten an unbekannte Personen preiszugeben oder Anweisungen bezüglich des Onlinebankings zu folgen. Auch sollten in E-Mails keine Links zur Aktualisierung der Bankdaten angeklickt werden. (JN)

