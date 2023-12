Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gewaltsam beschädigt

Geratal, Ortsteil Gräfenroda, Straße des Aufbaus (Ilm-Kreis) (ots)

Am Montag, den 25.12.2023 gegen 00:00 Uhr brachten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße des Aufbaus derart zur Explosion, dass dieser so beschädigt wurde, dass er nicht mehr betriebsbereit ist. Der Sachschaden an dem Automaten wurde mit circa 3000,-EUR angegeben. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus dem Automaten keine Gegenstände entwendet. Zu vorgenannter Diebstahlshandlung nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0335459/2023 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell