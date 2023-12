Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht-Schaufensterscheibe eingeschlagen

Arnstadt, Ohrdrufer- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag, den 24.12.2023 gegen 01:00 Uhr beschädigten drei unbekannte Täter die doppelverglaste Schaufensterscheibe eines Blumenladens in der Ohrdrufer-Straße. Der Sachschaden wurde auf circa 500,-EUR geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im vorgenannten Tatzeitraum drei verdächtige Personen sahen, welche sich nach der Tathandlung fußläufig in Richtung Krankenhaus Marienstift entfernten. Die drei Unbekannten waren schwarz gekleidet, wobei einer dieser Täter einen Strohhut trug. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ST/0335158/2023 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden.

(sg)

