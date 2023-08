POL-BN: Diebstahl aus geparktem Auto in Bonn-Buschdorf - Unbekannte Person schlug Scheibe ein - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 19.08.2023, gegen 23:00 Uhr, und dem 20.08.2023, gegen 08:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Von-Ketteler-Straße in Bonn-Pützchen ein. Nach der Spurenlage hatten sich die Unbekannten durch das gewaltsame Öffnen der Haustüre Zugang in die Räume verschafft und diese dann teilweise nach möglichem ...

mehr