LPI-GTH: Keller aufgebrochen und hochwertiges E-Bike gestohlen

Arnstadt, Ohrdrufer- Straße (Ilm-Kreis) (ots) - Am Sonntag, den 24.12.2023 gegen 01:00 Uhr beschädigten drei unbekannte Täter die doppelverglaste Schaufensterscheibe eines Blumenladens in der Ohrdrufer-Straße. Der Sachschaden wurde auf circa 500,-EUR geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im vorgenannten Tatzeitraum drei verdächtige ...

