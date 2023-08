POL-OE: Hinweise nach Motorrollerdiebstahl gesucht

Kirchhundem (ots) - Am 28.08.2023 gegen 13:30 Uhr befuhren ein 55-jähriger und ein 26-jähriger Autofahrer hintereinander die Hagener Straße in Fahrtrichtung Altenhundem. Der vorausfahrende 55-jährige Kirchhundemer wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr ihm der 26-jährige Olper auf. Das vorausfahrende Fahrzeug wurde durch den Aufprall nach vorne in Richtung des Parkplatzes ...

