Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit Verletzter Person

Kirchhundem (ots)

Am 28.08.2023 gegen 13:30 Uhr befuhren ein 55-jähriger und ein 26-jähriger Autofahrer hintereinander die Hagener Straße in Fahrtrichtung Altenhundem. Der vorausfahrende 55-jährige Kirchhundemer wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr ihm der 26-jährige Olper auf. Das vorausfahrende Fahrzeug wurde durch den Aufprall nach vorne in Richtung des Parkplatzes geschoben, wo es mit einem weiteren Fahrzeug, welches aus der Parkplatzausfahrt fahren wollte, zusammenstieß. Der Fahrer war 37 Jahre alt und kam aus Drolshagen. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, es entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Eurobereich. Die Pkw aus Olpe und Kirchhundem waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 55-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein nahgelegene Krankenhaus verbracht werden, wo er ambulant versorgt wurde. Die Unfallstelle war für die Zeit Bergung gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell