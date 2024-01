Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogenrausch im Doppelpack

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht gab es in Erfurt gleich eine Blutentnahme im Doppelpack. Ein Pärchen war mit seinen E-Scootern gegen 02:00 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße unterwegs gewesen, als sie in eine Verkehrskontrolle der Polizei gerieten. Sowohl bei der 25-jährigen Frau, als auch bei dem 28-jährigen Mann zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Amphetamine und Methamphetamine an. Neben einer Blutentnahme wartete auf das Duo eine Anzeige. Zudem mussten sie ihren Heimweg zu Fuß fortsetzen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell