POL-MFR: (1255) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am Dienstag (31.10.2023) - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (29.10.2023) wurde der Polizeiinspektion Nürnberg-West eine weitere antisemitische Schmiererei gemeldet. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 19:15 Uhr entdeckten Passanten auf dem Gehweg "An der Wied" ein in schwarzer Farbe auf den Boden gesprühtes Hakenkreuz sowie eine antisemitische Parole. Unbekannte sprühten dies auf eine Fläche von circa 1,5 x 1,5 ...

