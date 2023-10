Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1253) Nachbarschaftsstreit eskalierte - Mordkommission ermittelt

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (29.10.2023) eskalierte ein Nachbarschaftsstreit im Nürnberger Stadtteil Muggenhof. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Gegen 18:00 Uhr gerieten in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Muggenhof aus noch nicht geklärter Ursache eine 47-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann, welche je eine Wohnung in dem Anwesen bewohnen, in Streit.

Die zunächst verbale Streitigkeit eskalierte in eine handfeste Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die 47-Jährige ihren Nachbarn mit einem scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, verletzte.

Der 55-Jährige flüchtete daraufhin in seine Wohnung und verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm die 47-jährige Frau kurze Zeit später widerstandslos in deren Wohnung fest. Der 55-jährige Mann musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden, erlitt jedoch glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die Nürnberger Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die 47-jährige Tatverdächtige wird nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold

