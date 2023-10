Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1254) Mehrere Hausfassaden mit politischen Parolen beschmiert - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Sonntag (29.10.2023) auf Montag (30.10.2023) beschmierten Unbekannte mehrere Schulgebäude mit politischen Parolen. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum schmierten Unbekannte Schriftzüge mit Bezug zum aktuellen Nahostkonflikt über eine Fläche von mehreren Metern an die Hausfassaden von sechs Gebäuden in Nürnberg. Die Schriftzüge wurden zum Teil in weißer und zum Teil in grüner Farbe angebracht. Bei fünf der beschmierten Gebäude handelte es sich um die Fassaden verschiedener Nürnberger Schulen.

Betroffen hiervon waren zwei Schulen in der Berthold-Brecht-Straße, je eine Schule in dem Neptunweg, der Striegauer Straße sowie der Karl-Schönleben-Straße als auch ein weiteres Gebäude am Matthäus-Herrmann-Platz.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell