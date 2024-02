POL-K: 240216-1-K Goldketten vom Hals gerissen - Festnahme

Köln (ots) - "Hilf mir Oma, ich hatte einen Unfall!" So oder so ähnlich rufen Betrüger SeniorInnen an und geben vor, die Tochter oder die Enkelin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und käme nur gegen die Zahlung einer hohen Geldsumme frei. So auch in einem Fall in Neuehrenfeld am Mittwochnachmittag (14. Februar). Die 87-Jährige Geschädigte durchschaute die Masche jedoch, und ließ die Polizei alarmieren. ...

mehr