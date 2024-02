Polizei Köln

POL-K: 240215-4-K Festnahmen: Seniorin entlarvt erneut Betrüger

Köln (ots)

"Hilf mir Oma, ich hatte einen Unfall!" So oder so ähnlich rufen Betrüger SeniorInnen an und geben vor, die Tochter oder die Enkelin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und käme nur gegen die Zahlung einer hohen Geldsumme frei. So auch in einem Fall in Neuehrenfeld am Mittwochnachmittag (14. Februar). Die 87-Jährige Geschädigte durchschaute die Masche jedoch, und ließ die Polizei alarmieren. Zivilfahnder nahmen nur wenig später zwei mutmaßliche Betrüger (41, 61) fest und stellten ihren VW Passat sowie die Mobiltelefone sicher.

Das umsichtige Verhalten der 87-Jährigen hatte bereits im März 2021 zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Betrügern geführt:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4873775

Nach derzeitigem Stand hatten Unbekannte die Seniorin am frühen Mittwochnachmittag angerufen und ihr vorgegaukelt, ihre Enkelin habe einen Verkehrsunfall verursacht und käme nur gegen eine Zahlung eines fünfstelligen Geldbetrages frei. Die 87-Jährige und ihr Ehemann erkannten den Betrug sofort und verständigten die Tochter, die umgehend den Notruf wählte. Zivilpolizisten stellten den 41-Jährigen wenig später an der Haustür der Senioren und seinen Komplizen, der im Auto abgesetzt wartete. Die beiden aus Polen stammenden Verdächtigen, die nach ersten Ermittlungen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein im letzten Jahr von der Polizei Köln veröffentlichter Mitschnitt eines Schockanrufs macht deutlich, wie geschickt die Täter vorgespielte Emotionen einsetzen, um die Angerufenen zu triggern - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5516974. Weitere Informationen zu der perfiden Betrugsmasche und Präventionstipps der Polizei Köln finden Interessierte hier: https://koeln.polizei.nrw/sites/default/files/2022-02/Newsletter%201-2022.pdf (cw/kk)

