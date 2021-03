Polizei Köln

POL-K: 210325-1-K Festnahme: Seniorin entlarvt falsche Polizisten

Köln (ots)

Bei einer fingierten Geldübergabe haben Kölner Zivilpolizisten am Mittwochnachmittag (24. März) im Kölner Stadtteil Neuehrenfeld zwei im Auftrag falscher Polizisten angereiste "Abholer" festgenommen. Es handelt sich um ein aus Serbien stammendes Ehepaar. Die von den Betrügern ausgewählte Seniorin (84) hatte bei Nachfragen zu ihren Vermögensverhältnissen Betrug gewittert und parallel die Polizei hinzugezogen. Die echten Polizisten griffen zu, als der 46-jährige Mann an der Haustür der Seniorin klingelte, um das Geld entgegenzunehmen. Nach ersten Ermittlungen soll der 46-Jährige bereits am Dienstag mehrere Tausend Euro bei einem betrogenen 85-Jährigen in Köln-Deutz abgeholt haben (siehe Pressemitteilung vom 24. März 2021, Nr. 1).

"Der Fall zeigt, dass Prävention wirkt", betont ein Ermittler*, der an der Festnahme beteiligt war. "Die Seniorin kannte den Trick und hat sich als vermeintlich leichtes Opfer präsentiert. Sie hat vorgegaukelt, 15.000 Euro im Tresor zu haben. Die Betrüger glaubten der vermeintlichen Witwe, deren Ehemann während des Telefonats quicklebendig neben ihr saß." Der Ermittler stellt weiter fest: "Wir können nicht erwarten, dass alle älteren Menschen so gut wie die 84-Jährige reagieren. Umso wichtiger ist, dass Seniorinnen und Senioren Vertraute haben, an die sie sich wenden können, wenn es gilt, Betrüger zu entlarven und ihre Lügengeschichten zu durchschauen."

*Die Polizei nennt hier keine Namen echter Polizisten, da die Betrüger die Medien auswerten und sich in der Vergangenheit mit dem Namen eines Ermittlers am Telefon gemeldet haben. (kw/de)

