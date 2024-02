POL-K: 240215-1-K Großdemonstration am Samstag in der Kölner Innenstadt

Köln (ots) - In der Nacht auf Dienstag (13. Februar) haben mehrere Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Köln-Lindenthal gesprengt. Kurz vor 4 Uhr hatten Anwohner Knallgeräusche auf der Geibelstraße gehört und den Notruf gewählt. Anschließend sollen mindestens drei Tatverdächtige in ein graues Auto vor der Bank gestiegen und in Richtung ...

