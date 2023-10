Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Autoscheibe eingeschlagen + Opel zerkratzt + Fahrrad gestohlen + Pedelec entwendet + Enduro entwendet + Q5 entwendet

Friedberg (ots)

Friedberg: Autoscheibe eingeschlagen

Auf dem Krankenhausparkplatz in der Ockstädter Straße schlugen Unbekannte am Mittwoch, 18. Oktober, die Scheibe eines grauen Ford ein und flüchteten anschließend. Der zwischen 12.40 Uhr und 21.40 Uhr entstandene Schaden ist etwa 200 Euro hoch, aus dem S-Max fehlte nichts. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Opel zerkratzt

500 Euro hoch dürfte der Schaden in etwa sein, den Unbekannte an einem in der Ockstädter Straße geparkten schwarzen Opel Mokka hinterließen. Zwischen 7.50 Uhr und 17.20 Uhr am Mittwoch, 18. Oktober, ritzten sie mit einem unbekannten Gegenstand Kratzer in den Lack. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim- Nieder-Mörlen: Fahrrad gestohlen

Ein weiß-grünes Mountainbike nahmen Diebe am Sonntag, 15. Oktober, an sich. Das Rad der Marke Serios im Wert von etwa 250 Euro stand angeschlossen ab etwa 11 Uhr an der Sporthalle in der Frauenwaldstraße und war gegen 16 Uhr nicht mehr da. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel- Massenheim: Pedelec entwendet

Von einem Parkplatz im Ziegelhofring entwendeten Unbekannte ein Haibike-Pedelec im Wert von etwa 3.300 Euro. Das angeschlossene schwarz-neongrüne Rad kam zwischen Mittwoch, 18. Oktober, 19 Uhr, und Donnerstag, 8.40 Uhr, abhanden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Nidda: Enduro entwendet

Vom Parkplatz der Berufsschule in der Straße Am Langen Steg entwendete ein unbekannter Mann ein schwarz-rotes Kleinkraftrad im Wert von etwa 10.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Dieb, der sich am Donnerstag, 19. Oktober, gegen 9.30 Uhr an der Betamotor Enduro zu schaffen machte, sie offenbar kurzschloss und in Richtung der Einkaufsmärkte in Nidda davonfuhr. Er war etwa 180cm groß, trug eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Hose, schwarze Turnschuhe und einen silber-grauen Integralhelm. Die Polizei in Büdingen sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise zum beschriebenen Mann (Telefonnummer 06042/96480).

Büdingen-Rohrbach: Q5 entwendet

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Diebe in der Rohrwiesenstraße in einen geparkten weißen Audi und entwendeten ihn vom Hof eines Einfamilienhauses. Der Diebstahl des Q5 im Wert von etwa 35.000 Euro ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag, 19. Oktober, zwischen 22.40 Uhr und 7 Uhr. Zu der Zeit hingen die Kennzeichen FB-E 7890 an dem PKW. Die Kriminalpolizei in der Wetterau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet? Wem ist der Audi aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

