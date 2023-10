Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Dieseldiebstahl + Loch in Tank gebohrt + Toyota entwendet

Friedberg (ots)

Kefenrod: Dieseldiebstahl

Am vergangenen Wochenende zapften Diebe auf der K 211 - Baustelle aus vier Fahrzeugen Kraftstoff ab. Dadurch gelangten sie zwischen Freitag, 13. Oktober, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, an etwa 1.000 Liter Diesel. Außerdem entwendeten sie noch Werkzeug und einen Ad-Blue Kanister. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf über 2.000 Euro, Schäden an den Baustellenfahrzeugen entstanden nicht. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Karben- Okarben: Loch in Tank gebohrt

Um an Benzin zu gelangen, bohrten Diebe im Friedhofsweg ein Loch in den Tank eines dort geparkten Ford. Zwischen Sonntag, 15. Oktober, 17.30 Uhr, und Montag, 10.10 Uhr, gelangten sie dadurch an etwa 45 Liter Benzin im Wert von rund 115 Euro. Den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro bemerkte der Autobesitzer erst, als er seinen Ford betankte und das Benzin rausfloss. Die gleiche Vorgehensweise im annähernd gleichen Zeitraum stellte zudem noch eine Skoda-Besitzerin fest, die ihr Auto ebenfalls im Friedhofsweg geparkt hatte. Aus dem Tank fehlte Dieselkraftstoff im Wert von etwa 100 Euro, so dass auch in diesem Fall der entstandene Schaden am Fahrzeug deutlich höher als der Wert des Diebesguts ist. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bad Vilbel entgegen (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Vilbel: Toyota entwendet

Einen schwarzen Toyota C-HR im Wert von geschätzt 15.000 Euro entwendeten Unbekannte in der Alte Frankfurter Straße. Das Auto mit den Kennzeichen FB-MA 918 stand dort seit Samstag, 14. Oktober, 17.30 Uhr geparkt, der Diebstahl fiel zwei Tage später, am Montag, gegen 6.40 Uhr auf. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06101/54600).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell