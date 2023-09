POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Rennau, Alleringersleben, 31.08.2023, 03.45 Uhr Fahrzeugführer missachtet die Haltezeichen von Polizeibeamten und flüchtet In der Nacht auf Donnerstag wollte eine zivile Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Braunschweig einen Audi mit Wolfsburger Kennzeichen auf der A2 kontrollieren. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. An der Anschlussstelle Rennau missachtete der ...

