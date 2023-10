Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wetterau: Achtung! Etliche betrügerische Anrufe in Ortenberg und Glauburg

Friedberg (ots)

Bei der Polizei gingen bereits etliche Hinweise zu Anrufen ein, die am heutigen Vormittag vor allem die Menschen in Ortenberg und Glauburg erreichten.

In den Telefonaten geben sich Betrüger als angebliche Polizeibeamte oder Kriminalbeamte aus. Sie berichten von Raubüberfällen in der Nachbarschaft beziehungsweise von einer festgenommenen Bande in der örtlichen Nähe zur angerufenen Person. In diesem Zusammenhang erkundigen sich die Betrüger nach Wertgegenständen. Für diese Betrugsmasche in typischer Manier bieten sie anschließend an, Bargeld, Schmuck und Münzen abzuholen und "sicher zu verwahren".

Bei diesen Anrufern handelt es sich um Betrüger! Die "echte" Polizei wird Ihnen niemals Ihre Wertgegenstände zum Zweck einer Verwahrung abnehmen! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und geben Sie keine persönlichen Informationen oder Angaben zu Ihrem Vermögen raus! Kontaktieren Sie umgehend die Polizei, falls Sie bereits Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden sind und diese noch nicht angezeigt haben!

