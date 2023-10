POL-WE: mit Ford Ka überschlagen + Ersthelfer übernimmt Versorgung + Starkstromkabel gestohlen + Rüttelplatte geklaut + Roller gestreift, Unfallfahrer flüchtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Bad Nauheim- mit Ford Ka überschlagen

Leichte Verletzungen trug ein 30-Jähriger nach einem Überschlag am gestrigen Abend (12.10.2023) mit seinem Ford davon. Der Bad Nauheimer war gegen 21:55 Uhr mit seinem Ka auf der B3 von Butzbach in Richtung Friedberg unterwegs. Plötzlich überquerte ein Tier die Fahrbahn. Der 30-Jährige lenkte reflexartig nach links um dem Tier auszuweichen. In der Folge kam der Ka von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der graue Ka nur noch Schrottwert. Der Unfallschaden wird mit 500 Euro beziffert.

Bad Vilbel- Ersthelfer übernimmt Versorgung

Ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg fuhr gestern Nachmittag (12.10.2023) gegen 16:10 Uhr auf der Homburger Straße. Im Kreisverkehr verlor er die offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Mercedes, fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend kam der 300-er Benz in der Böschung zum Stehen. Ein Ersthelfer zog den offenbar bewusstlosen Fahrer aus seinem Mercedes und begann umgehend mit der Erstversorgung. Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Nidda-Bornsdorg- Starkstromkabel gestohlen

Unbekannte stahlen von einer Baustelle in der Zeppelinstraße zwei Starkstromkabel, sowie ein Koppelstück für diese. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Wem sind zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch (11.10.2023) und 08:05 Uhr am Donnerstag (12.10.2023) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nidda unter Tel.: (06042) 964818-0 in Verbindung zu setzen.

Niddatal- Rüttelplatte geklaut

Eine 5.000 Euro teure Rüttelplatte ließen Langfinger von der Baustelle an der Landesstraße 3187 mitgehen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, die zwischen Mittwoch (11.10.2023), 16:00 Uhr und Donnerstag (12.10.2023), 06:25 Uhr am Werk waren, werden gebeten sich mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim- Roller gestreift, Unfallfahrer flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Schwalheimer Straße bittet die Polizei um Hinweise. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen Roller die Schwalheimer Straße aus Richtung der Ringstraße kommend. Er fuhr in den Kreisverkehr ein. Im Kreisel überholte ihn plötzlich ein dunkles Auto rechts, streifte das Zweirad des Jugendlichen, der daraufhin nach links mitsamt seinem Roller stürzte. Ohne sich um den leicht verletzten 16-Jährigen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Der Schaden am Roller beläuft sich auf 300 Euro. Die Polizei fragt nun: Wer hat den Zusammenstoß am Donnerstagabend (12.10.2023), um 21:00 Uhr, im Kreisverkehr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, bei dem es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz, mit dem Teilkennzeichen FB-J, handeln soll, geben? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

