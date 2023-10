Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Stein geworfen + Einbrecher kommen durchs Fenster + Mehrere Autos zerkratzt + Tornetz zerschnitten + Sachbeschädigung in Schule + Kennzeichen gestohlen + und mehr

Friedberg (ots)

Friedberg: Stein geworfen

Eine unbekannte Person warf offenbar einen Stein gegen ein Fenster eines Mehrfamilienhauses und verursachte damit einen etwa 200 Euro hohen Schaden. Ein Zeuge hörte den Einschlag am Freitag, 13. Oktober, gegen 18.45 Uhr Ihr in der Straße Am alten Jugendzentrum. Die Polizei sucht Zeugen, denen eine verdächtige Person in diesem Zusammenhang aufgefallen ist (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel: Einbrecher kommen durchs Fenster

Über ein Fenster drangen Diebe am Freitag, 13. Oktober, in ein Reihenhaus in der Steubenstraße ein. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer und entwendeten Schmuck und mehrere Sonnenbrillen. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Am Haus entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden durch das Vorgehen der Einbrecher. Hinweise hierzu bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg, unter der Telefonnummer 06031/6010.

Bad Nauheim: Mehrere Autos zerkratzt

Insgesamt zehn Fahrzeuge zerkratzten Unbekannte vermutlich am Freitag, 13. Oktober, in der Mondorfstraße. Die jeweils mehrere hundert Euro hohen Schäden stellten Zeugen am Freitagabend gegen 18.30 Uhr fest. Unter den Autos befinden sich unterschiedliche Hersteller und Modelle, darunter VW, Hyundai, BMW, Renault und Skoda. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Reichelsheim: Tornetz zerschnitten

Auf dem Sportplatz in der Willy-Nohl-Straße überraschte ein Zeuge am Samstag, 14. Oktober, zwei Männer, die gegen 23 Uhr gerade dabei waren, ein Tornetz durch zu schneiden. Die zwei Unbekannten rannten daraufhin weg und können lediglich als etwa 175 bis 180cm groß und dunkel gekleidet mit aufgesetzter Kapuze beschrieben werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel - Dortelweil: Sachbeschädigung in Schule

Zwei ausgelöste Feuerlöscher und Beschädigungen an einem Stuhl sowie an einem Fenster fanden Zeugen am Sonntag, 15. Oktober, gegen 11.30 Uhr in der Schule in der Beethovenstraße vor. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro und entstand im Zeitraum ab Samstag, 14. Oktober, 17.30 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen: Wem sind Personen zwischen Samstagabend und Sonntag auf dem Schulgelände aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06101/54600.

Bad Vilbel: Kennzeichen gestohlen

In der Friedberger Straße entwendeten Diebe beide Kennzeichenschilder eines geparkten Opel. Die Schilder "FB-DM 1965" kamen am Sonntag, 15. Oktober, zwischen 16.30 Uhr und 19.50 Uhr abhanden und haben einen Wert von etwa 70 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Nauheim: Reizgas abbekommen

Eine 19-jährige Rosbacherin und ein 20-jähriger Bad Nauheimer bemerkten am Freitag, 13. Oktober, zwei sich streitende Männer in der Gabelsbergerstraße. Als die Wetterauer gegen 18.20 Uhr auf die Männer zugingen um den Streit zu schlichten, besprühte sie einer von ihnen wohl völlig unvermittelt mit Reizgas. Das meiste davon bekam die 19-Jährige ab, eine Krankenwagenbesatzung kümmerte sich im weiteren Verlauf um sie. Ihr Begleiter klagte lediglich über leichte Symptome und benötigte keine Versorgung. Die zwei unbekannten Männer flüchteten und können nicht beschrieben werden. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind die streitenden Männer aufgefallen und kann Angaben zu ihrer Person, Beschreibung oder Fluchtrichtung machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Rockenberg: Unfall mit zwei Verletzten

Auf der L 3134 verletzten sich am Sonntag, 15. Oktober, zwei Unfallbeteiligte, wobei es zu keiner Berührung zwischen ihnen kam. Bisherigen Erkenntnissen zufolge überholte ein 29-jähriger Porsche-Fahrer aus Butzbach gegen 13.50 Uhr mehrere Fahrzeuge, die von Rockenberg nach Griedel unterwegs waren. Dabei verlor der Butzbacher aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr auf dem parallel zur Straße laufenden Radweg ein 54-jähriger Radfahrer aus Friedberg. Dieser bemerkte offenbar noch gerade rechtzeitig den auf ihn zukommenden Porsche, wich nach rechts aus und stürzte auf dem angrenzenden Acker zu Boden. Dabei zog er sich ersten Ermittlungen zufolge leichte Verletzungen zu. Der PKW geriet ohne eine Berührung mit dem Radfahrer ebenfalls auf den Acker und überschlug sich mehrfach. Der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus. Um den komplett beschädigten Porsche kümmerte sich ein Abschlepper, den Schaden schätzten die Polizeibeamten auf rund 50.000 Euro. Hinzu kommt der etwa 800 Euro hohe Schaden am Rennrad. Bei der Unfallursache dürfte Alkohol eine Rolle gespielt haben, der Porsche-Fahrer pustete über 2 Promille. Nähere Erkenntnisse zur Fahrtüchtigkeit werden die Ergebnisse der Blutuntersuchung liefern.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

