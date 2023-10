Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Stein geworfen + In Gegenverkehr gefahren + Motorsägen entwendet

Friedberg (ots)

Büdingen: Stein geworfen

Beschädigungen an einem Außenrolladen und dem Fenster dahinter entstanden am Mittwoch 18. Oktober, gegen 1.45 Uhr in der Kurt-Moosdorf-Straße, als Unbekannte einen Stein dagegen warfen. Der Schaden ist etwa 500 Euro hoch. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Butzbach: In Gegenverkehr gefahren

Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung, nachdem am Freitag, 13. Oktober, ein Autofahrer auf der Weiseler Straße wohl kurzzeitig in den Gegenverkehr fuhr. Eine in Richtung Stadtmitte fahrende Butzbacherin musste deswegen gegen 17 Uhr nach rechts auf den Gehweg ausweichen, da es ohne dieses Manöver vermutlich zum Unfall mit dem entgegenkommenden roten Firmenbus gekommen wäre. Die 43-Jährige hupte dabei und fuhr anschließend mit ihrem Hyundai weiter. Die Butzbacher Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Angaben bestätigen oder ergänzen? Wer hat den Fahrer des roten Fahrzeugs gesehen und kann ihn beschreiben? Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach, Telefonnummer 06033/7043-4011.

Bad Nauheim- Steinfurth: Motorsägen entwendet

Für Baumfällarbeiten befanden sich am Dienstag, 17. Oktober, mehrere Motorsägen auf dem Schotterplatz beim Sportplatz in der Straße Im Kirschgarten. Zwischen 11.55 Uhr und 12.45 Uhr nutzten Diebe einen offenbar unbeobachteten Moment aus und nahmen zwei Motorsägen der Marke Stihl im Wert rund 2.300 Euro an sich. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen: Wem ist in diesem Zusammenhang ein verdächtiges Fahrzeug oder eine verdächtige Person aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

