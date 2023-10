POL-COE: Dülmen, Am Wido/Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Coesfeld (ots) - In ein geparktes Auto fuhr der Fahrer eines Treckers am Dienstag (10.10.) auf der Annettestraße in Billerbeck. Gegen 18.15 Uhr wollte der 62-jähriger Billerbecker beim Befahren der Annettestraße an einem Paketauto vorbei fahren. Dabei touchierte er ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestelltes Auto. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ...

mehr