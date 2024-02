Polizei Köln

POL-K: 240213-1-K Unbekannte sprengen Geldautomaten in Köln-Lindenthal - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Dienstag (13. Februar) haben mehrere Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Köln-Lindenthal gesprengt. Kurz vor 4 Uhr hatten Anwohner Knallgeräusche auf der Geibelstraße gehört und den Notruf gewählt. Anschließend sollen mindestens drei Tatverdächtige in ein graues Auto vor der Bank gestiegen und in Richtung Bachemer Straße geflüchtet sein. Die Beamten setzten für die Fahndung nach den Flüchtigen ein Hubschrauber ein. Wie viel Bargeld die Täter erbeutet haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Spezialisten des LKA und der Polizei Köln sichern aktuell am Tatort Spuren. Hinweise zum Tatgeschehen sowie den Gesuchten und dem Fluchtfahrzeug nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/cs)

