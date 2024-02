Polizei Köln

POL-K: 240213-2-K/E Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 6 vom 5. Februar und Ziffer 1 vom 9. Februar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5707712

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5710505

Am Freitagabend (9. Februar) haben Polizisten in Essen einen Haftbefehl des Amtsgerichts Köln wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung gegen einen 51 Jahre alten Mann vollstreckt. Der Festgenommene befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Am Samstag (3. Februar) soll der 51-Jährige in zwei Kaufhäusern in Kalk Feuer gelegt haben. Unter anderem mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung an der Kalker Hauptstraße hatte die Kripo Köln nach dem Verdächtigen gefahndet. Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung identifizierten die Ermittler den zunächst Unbekannten zweifelsfrei. Die Staatsanwaltschaft Köln erwirkte daraufhin den Haftbefehl gegen den Gesuchten.

Die Grundlage für die Öffentlichkeitsfahndung ist damit entfallen. Die Fotos dürfen nicht mehr verwendet werden. (cg/cs)

