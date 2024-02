Polizei Köln

POL-K: 240205-6-K Brandstiftungen in Kalker Bekleidungsgeschäften - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagnachmittag (3. Februar) soll ein Unbekannter in Köln-Kalk kurz nacheinander in zwei Geschäften an der Kalker Hauptstraße ausgestellte Bekleidung angezündet haben. In beiden Fällen wurde ein Brandmeldealarm ausgelöst. Die Geschäfte wurden geräumt. Angestellte löschten die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Dem wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelnden Kriminalkommissariat 15 liegen erste Erkenntnisse zu einem männlichen Einzeltäter vor.

Die erste Tat verübte der mutmaßliche Brandstifter gegen 15.15 Uhr in einem Einkaufszentrum Ecke Vietorstraße, die zweite gegen 15.40 Uhr wenige hundert Meter entfernt im ersten Stock eines Kaufhauses.

Zeugen werden dringend um Hinweise gebeten unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell