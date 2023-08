Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Zwei Fälle von Körperverletzung/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Für den Fortgang der Ermittlungen, die im Zusammenhang mit zwei Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung stehen, sucht das Kommissariat 41 in Wald-Michelbach Zeugen mit Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten drei Männer am Montagabend (21.08.) gegen 19.00 Uhr, am Rande der Kerwe "In der Gass" aneinander. Was zunächst mit einem verbalen Konflikt begann, mündete darin, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei 19 und 22 Jahre alte Männer einen 20-Jährigen mit einer Glasflasche und einer Stange geschlagen haben sollen. Der 20 Jahre alte Mann wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 19-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu. Die beiden Tatverdächtigen standen unter Alkoholeinfluss und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Bei dem 19-Jährigen fanden die Beamten zudem wenige Gramm Cannabis.

Ein weiterer Fall von Körperverletzung ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag (20.08.), gegen 1.10 Uhr, in der Ludwigstraße im Bereich einer Apotheke. Hier wurden zwei 18-Jährige von drei bislang unbekannten Tätern mit Fäusten geschlagen und getreten. Einer der jungen Männer erlitt zudem eine Platzwunde durch den Schlag mit einer Flasche und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Die drei Angreifer flüchteten nach der Tat. Sie werden von den Geschädigten und Zeugen wie folgt beschrieben: Alle sind etwa 18 bis 22 Jahre alt, sprachen gebrochen Deutsch und sollen aus Afghanistan stammen. Einer der Flüchtigen ist circa 1,90 Meter groß, hat einen Bart und ein auffälliges Tattoo in Form von Engelsflügeln am Hals. Er war schwarz gekleidet. Ein weiterer Mann ist etwa 1,60 Meter groß, hat lockige, schwarze Haare und trug eine Cargohose und ein schwarzes T-Shirt. Der dritte Unbekannte ist etwa 1,75 Meter groß, hat schwarze gegelte Haare, Dreitagebart und war mit einem weißen T-Shirt und Jeans bekleidet.

In beiden Fällen bitten die Ermittler des Kommissariats 41 der Polizei in Wald-Michelbach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06207/9405-0.

