POL-DA: Wald-Michelbach: Auto erheblich beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - In den zurückliegenden Tagen hatten es ungebetene Besucher auf die Büroräume des Jugendamtes in der Mina-Rees-Straße abgesehen und versucht, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Ihre Hebelspuren an den Türen waren am späten Dienstagnachmittag (22.8.) gegen 17 Uhr entdeckt und danach die Polizei alarmiert worden. Der genaue Tatzeitraum ist ...

mehr