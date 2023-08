Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Räume des Jugendamtes gesucht

Darmstadt (ots)

In den zurückliegenden Tagen hatten es ungebetene Besucher auf die Büroräume des Jugendamtes in der Mina-Rees-Straße abgesehen und versucht, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Ihre Hebelspuren an den Türen waren am späten Dienstagnachmittag (22.8.) gegen 17 Uhr entdeckt und danach die Polizei alarmiert worden. Der genaue Tatzeitraum ist bislang noch nicht bekannt. Das Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

