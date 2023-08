Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster-Altheim: Pedelec aus Gartenhütte entwendet

Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (22.8.) haben Diebe ihr Unwesen in der Erfurter Straße getrieben und, ersten Erkenntnissen zufolge, in der Zeit zwischen 1.30 und 2.45 Uhr, ein Pedelec aus einer Gartenhütte entwendet. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute entgegen.

