POL-K: 240205-3-K Busfahrer mit Messer bedroht, Widerstand geleistet - Haft

Köln (ots)

Polizisten haben am frühen Freitagnachmittag (2. Februar) einen polizeibekannten Mann (20) nach der Bedrohung eines Busfahrers (62) vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter schickte den Verdächtigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, am Samstag in Haft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 20 Jahre alte Mann gegen 13.15 Uhr den Busfahrer, der an der Haltestelle "Corintostraße" in Köln-Kalk in seinem Bus pausierte, angesprochen. Als der 62-Jährige das Gespräch beenden wollte, habe der 20-Jährige den Busfahrer mit einem Messer bedroht und sei anschließend in Richtung Walter-Pauli-Ring gegangen.

Ein Streifenteam stellte den Verdächtigen nur wenig später in Höhe der Lanxess-Arena. Als er nach Ansprache ein Taschenmesser aushändigte und er nach Beweismitteln durchsucht werden sollte, schlug er einen der Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

Den 20-Jährigen, der beim Kriminalkommissariat 43 als Intensivtäter geführt wird, erwarten nun mehrere Strafverfahren. (cw/kk)

