Polizei Köln

POL-K: 240204-1-K/BAB Autofahrer nach Sturz in Fluss neben der A3 in Lebensgefahr

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 zwischen Lohmar und Rösrath sind am Sonntagvormittag (4. Februar) ein BMW-Fahrer (25) lebensgefährlich und seine 26 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Ein Ersthelfer zog die Frau aus der Sülz, nachdem der BMW X5 gegen 11.15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein soll und kopfüber in den Fluss gestürzt war. Drei weitere Ersthelfer zogen den bewusstlosen Fahrer aus dem Geländewagen und leiteten am Ufer Wiederbelebungsmaßnahmen ein.

Für die Landung eines Rettungshubschraubers und die Unfallaufnahme sperrten eintreffende Einsatzkräfte die Richtungsfahrbahn in Richtung Oberhausen und leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Lohmar ab. Rettungskräfte brachten die 26-Jährige und den Fahrer in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei führte kurz darauf den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/kk)

