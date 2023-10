Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gemarkung Sindelfingen: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (07.10.2023) um 20:26 Uhr befuhr der 61 Jahre alte Fahrer eines PKW BMW die BAB 81 vom Stuttgarter Kreuz kommend in Richtung Singen. Kurz vor der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost musste der Fahrzeugführer verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 18-jähriger PKW Mini-Fahrer bremste ebenfalls stark ab und kam kurz hinter dem BMW zum Stehen. Der 56-jährige Fahrer eines folgenden PKW Mercedes fuhr auf den stehenden PKW Mini auf, wonach ein dahinterfahrender PKW Ford mit dem Heck des Mini kollidierte. Durch den Aufprall wurde der PKW Mini auf den stehenden BMW aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die Fahrer der auffahrenden Fahrzeuge sowie die 52 und 14 Jahre alten Beifahrer des Mercedes leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Autobahnmeisterei sowie drei Streifen der Polizei. Zur Unfallaufnahme und zur Fahrbahnreinigung wurden drei Fahrspuren für die Dauer von 4 Stunden gesperrt. Es kam zu einem leichten Rückstau. Der Sachschaden beträgt circa 36.500 Euro.

