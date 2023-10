Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Gebäudebrand mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und circa 250.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Gebäudebrands in der Krummhaarstraße am Samstagnachmittag um 14.38 Uhr. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entwickelte sich starker Rauch in der Dachgeschosswohnung eines 60-jährigen Bewohners. Beim Versuch die Rauchentwicklung zu unterbinden, verletzte sich der 60-Jährige leicht. Ebenso leicht verletzt wurde eine im Einsatz befindliche Feuerwehrfrau. Die Dachgeschosswohnung des 60-Jährigen sowie die angrenzende Wohnung sind unbewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden untergebracht. Die Feuerwehren Sersheim, Sachsenheim, Oberriexingen und Vaihingen/Enz waren mit starken Kräften vor Ort. Weiterhin waren der Kreisbrandmeister, der Leitende Notarzt sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren zwei Streifenbesatzungen an der Örtlichkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell