Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Unfall auf der Landesstraße 93; Motorradfahrerin schwer verletzt

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Mittwochnachmittag eine 25-jährige Lenkerin eines Motorrades auf der Landstraße 93 zwischen Bad Peterstal-Griesbach und Bad Rippoldsau-Schapbach.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 15.24 Uhr ein 19-jähriger Mann in einem Sprinter die L93 von Bad Peterstal kommend in Fahrtrichtung Schapbach. Eine Motorradfahrerin befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Da beide das Rechtsfahrgebot missachtet hatten und zu weit in der Fahrbahnmitte fuhren, stießen die Fahrzeuge in einer Kurve, auf etwa der halben Strecke zwischen den Orten zusammen. Hierbei zog sich die Fahrerin der Yamaha schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen ca. zwei Stunden komplett gesperrt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr beseitigt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell