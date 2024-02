Polizei Köln

POL-K: 240202-3-K E-Scooterfahrer (84) und Radfahrer (58) nach Stürzen in Klinik

Köln (ots)

Am Donnerstagmittag (1. Februar) hat sich ein 84 Jahre alter E-Scooterfahrer in der Köln-Innenstadt bei einem Sturz ohne fremde Beteiligung schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Kölner gegen 13.30 Uhr auf der Neusser Straße beim Anfahren die Kontrolle über sein E-Scooter verloren. Rettungskräfte brachten den Senior in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Gegen 7.45 Uhr hatte sich bereits ein Kölner (58) bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in Köln-Höhenhaus schwere Verletzungen zugezogen. Nach eigenen Angaben war er gegen 7.45 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Mülheim unterwegs, als er auf Höhe der Straße "Im Weidenbruch" mit dem Reifen in die Gleise der Stadtbahn geriet und zu Fall kam. Rettungskräfte fuhren ihn in eine Klinik. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell