POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - ausgebrannt ist ein Fahrzeug am Montagmorgen auf einem Privatgrundstück in Ispringen

Landkreis Calw (ots) - Zu mehreren Wohnungseinbrüchen ist es am Freitagabend im Landkreis Calw gekommen. In der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hirsauer Straße in Althengstett und durchsuchten diese. Auch im Schömberger Ortsteil Bieselsberg kam es am Freitagabend, in der Zeit ...

