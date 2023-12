Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Landkreis Calw - Mehrere Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Landkreis Calw (ots)

Zu mehreren Wohnungseinbrüchen ist es am Freitagabend im Landkreis Calw gekommen.

In der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hirsauer Straße in Althengstett und durchsuchten diese.

Auch im Schömberger Ortsteil Bieselsberg kam es am Freitagabend, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 23.00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Haus in der Friedenstraße. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Räumlichkeiten.

In Bad Liebenzell, im Ortsteil Maisenbach, drangen unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr, auf gewaltsame Art und Weise in ein Wohnhaus ein. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchwühlt.

Ob bei allen drei Vorfällen Bargeld oder Wertgegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Auch wird derzeit geprüft, ob die Taten möglicherweise in Zusammenhang stehen.

Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 / 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Allgemeine Hinweise:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Termine können über die Rufnummer 07231 186-1201 vereinbart werden.

Ergänzend bietet die Polizei auf der Seite https://www.k-einbruch.de/ Tipps zum Einbruchschutz an.

Sensibilisieren Sie bitte Familie, Freunde und Bekannte zum Thema Einbruch. Hierfür hat das Polizeipräsidium Pforzheim auch ein Hinweisbild ("Aufpassen... in der dunklen Jahreszeit") erstellt, das zum Herunterladen auf der folgenden Seite bereitgestellt wird: https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/. Laden Sie sich dieses Bild herunter und teilen Sie dieses über Ihre Kanäle in den sozialen Medien (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.).

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell